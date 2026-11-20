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Polițiștii din cadrul Serviciul de Investigații Criminale Neamț au percheziționat un imobil din comuna Icușești, în cursul zilei de joi, 19 noiembrie 2026, de unde au ridicat mai multe biciclete și trotinete furate din Germania, informează un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

Din informațiile puse la dispoziție, polițiștii au identificat în curtea imobilului „o bicicletă electrică tip E-bike, în valoare de 2500 de euro, sustrasă din Germania în noiembrie 2026”, alte 8 biciclete și 4 trotinete electrice, care nu aveau documentele de proveniență, și despre „care există suspiciunea” că ar proveni tot „din săvârșirea unor infracțiuni de furt de pe teritoriul statului german”.

Valoarea totală a produselor indisponibilizate depășește suma de 55.000 de lei.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, pentru a putea fi stabilită starea de fapt, respectiv „a documentării activității infracționale”.

Acțiunea s-a făcut sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman și a fost sprijinită de luptătorii SAS Neamț, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă și din cadrul Biroului Criminalistic Roman.

Reamintim că, în urmă cu câteva zile, Poliția Neamț anunța că o bicicletă de 3.500 de euro, care fusese furată în Italia de la un cetățean ceh, fusese găsită la Piatra Neamț.

Ioana Mărcuțianu