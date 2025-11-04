Fostul președinte al Partidei Romilor Neamț s-a împușcat în timpul unei transmisiuni live. A fost operat de urgență

Simion Stan, în vârstă de 74 de ani, fost președinte al Partidei Romilor Neamț din Roman, a recurs la un gest extrem, împușcându-se în timpul unei transmisiuni live pe o platformă de socializare.

Incidentul șocant a avut loc sub ochii utilizatorilor care urmăreau transmisiunea în direct, moment în care unul dintre urmăritori a sunat la 112.

Intervenție rapidă, dar stare critică

Bărbatul a fost preluat de un echipaj medical SMURD în stare de conștiență, prezentând o plagă frontală provocată de o împușcătură de la apropiere. Medicii l-au intubat la fața locului și l-au transportat de urgență la Spitalul Clinic de Urgență „prof. Nicolae Oblu” din Iași.

Cu toate acestea, pe parcursul transportului, starea lui Simion Stan s-a deteriorat dramatic. Când a ajuns la unitatea medicală ieșeană, acesta se afla deja în comă profundă.

Operație de urgență cu prognostic rezervat

„Nu știm ce s-a întâmplat pe drumul până la noi. Cert este că starea lui s-a înrăutățit. A fost preluat conștient, dar la noi în spital a ajuns în stare de comă profundă„, a declarat Bogdan Costăchescu, medic primar neurochirurgie la Spitalul Clinic de Urgență Iași.

Pacientului i s-a efectuat imediat o explorare Computer Tomograf, fiind apoi operat în regim de urgență. Medicul Costăchescu, cel care a realizat intervenția chirurgicală, a precizat că bărbatul prezenta o plagă frontală dreapta.

„Din păcate, în astfel de situații, cu plăgi împușcate din apropiere, întotdeauna prognosticul este unul rezervat„, a adăugat specialistul, subliniind gravitatea cazului.

Context dramatic

Gestul dramatic al fostului lider al Partidei Romilor Neamț din Roman a creat unde de șoc atât în comunitatea locală, cât și în rândul utilizatorilor platformei de socializare care au asistat, fără să vrea, la acest incident tragic.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul.