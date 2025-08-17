IPJ NeamtUn bărbat de 48 de ani, din localitatea Săbăoani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a încălcat în repetate rânduri măsurile dispuse prin ordinul de protecție emis pe numele său.

La sfârșitul lunii aprilie, Judecătoria Roman a emis un ordin prin care bărbatului i s-a interzis, printre altele, să se apropie la mai puțin de 100 de metri de mama sa, în vârstă de 68 de ani. În aceeași zi, acesta a încălcat restricțiile impuse și a fost reținut pentru 24 de ore, instanța dispunând ulterior arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Po14 august, măsura arestului a fost înlocuită cu cea a controlului judiciar pe 60 de zile, însă, la mai puțin de 48 de ore de la eliberare, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani l-au prins din nou încălcând ordinul de protecție. Și de această dată a fost întocmit dosar penal, iar bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

În urma prezentării în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Roman, pe 16 august a fost dispusă din nou arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Denisa POPA

Foto: IPJ Neamț

