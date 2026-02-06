Bărbat urmărit internațional, prins de polițiștii din Neamț
Neamț. Bărbat reținut pentru violență în familie

de Sofronia Gabi

Un bărbat de 23 de ani, din Roman, a fost reținut pentru 24 de ore după ce și-a agresat concubina, chiar și după emiterea unui ordin de protecție provizoriu. S-a întâmplat pe 4 februarie când mama victimei a sunat la numărul unic de urgență 112 anunțând altercația.

Bărbat urmărit internațional, prins de polițiștii din NeamțÎn urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că, în noaptea de 3 spre 4 februarie a.c., tânărul, în vârstă de 23 de ani, din Roman, ar fi revin la imobilul din aceeași localitate, după ce fusese plecat la muncă în Germania. Pe fondul unei stări de gelozie, între aceștia ar fi izbucnit un conflict, polițiștii intervenind la fața locului și dispunând emiterea unui ordin de protecție provizoriu, tânărul fiind evacuat din locuința comună”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Cu toate acestea, bărbatul nu a înțeles din interdicțiile impuse și, în jurul orei 17:00, a revenit la imobil, unde se aflau mai mulți copii minori, a agresat femeia din nou, apoi a plecat. A fost identificat de polițiști în scurt timp, fiind încătușat. El este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de violență în familie și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
