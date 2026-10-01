Neamț. Bărbat reținut după ce și-ar fi înjunghiat mortal soția

Un bărbat în vârstă de 58 de ani, din Dumbrava Roșie, a fost reținut după ce și-ar fi înjunghiat soția, în vârstă de 57 de ani. Femeia a decedat în urma leziunii, iar cazul este cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săvinești au fost sesizați, în seara zilei de 29 septembrie, în jurul orei 20:00, prin 112, de un bărbat de 50 de ani din Dumbrava Roșie, care a anunțat că o femeie a decedat la domiciliu. Echipajul medical ajuns la fața locului a constatat decesul.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în jurul orei 18:00, între femeie și soțul acesteia ar fi izbucnit un conflict, pe fondul consumului de alcool. Potrivit anchetatorilor, bărbatul și-ar fi înjunghiat soția în piciorul stâng cu un obiect tăietor-înțepător. Leziunea ar fi provocat o hemoragie severă, iar femeia a decedat la scurt timp.

Potrivit IPJ Neamț: „Bărbatul ar fi ascuns cuțitul și ar fi încercat să șteargă urmele comiterii faptei, declarând că soția acestuia s-a autoaccidentat.

Ulterior, acesta ar fi plecat în municipiul Piatra-Neamț, la domiciliul fiicei sale.

La data de 30 septembrie a.c., în jurul orei 14.10, bărbatul a fost depistat în municipiul Piatra-Neamț, fiind condus la sediul poliției pentru cercetări.

În urma administrării probatoriului, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț a dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț”.

Procurorul criminalist a dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, în forma violenței în familie.

Denisa POPA