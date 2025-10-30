Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

Neamț. Bărbat înecat în râul Moldova

de Croitoru Angela

Neamț. Bărbat înecat în râul MoldovaCorpul neînsuflețit al unui bărbat a fost observat plutind la suprafața apelor râului Moldova, de către un trecător, în comuna Horia, joi, 30 octombrie. Omul a dat alarma și, la fața locului, s-au deplasat pompierii militari de la Roman și echipaje ale Poliției Municipiului Roman.

Din păcate, bărbatul era deja decedat, cel mai probabil înecat. Pompierii au extras corpul neînsuflețit din apă și l-au predat medicilor legiști care urmează să stabilească cu exactitate cauzele morții.

„La ora 12:09, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că pe luciul apei râului Moldova, în comuna Horia, se observă o persoană.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman și IPJ.

Cu ajutorul bărcii, pompierii au extras din apă un bărbat în vârstă de 54 ani, ce nu prezenta semne vitale.

Reprezentații IPJ vor stabili împrejurările producerii evenimentului”, a precizat căpitan Irina popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Foto ilustrativă: arhivă

