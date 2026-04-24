Neamț. Bărbat împușcat mortal după ce a tras asupra polițiștilor. Intervenție în forță la Hangu

Un bărbat în vârstă de 37 de ani din localitatea Hangu, județul Neamț, a fost împușcat mortal de polițiști, după ce ar fi deschis focul asupra acestora în timpul unei intervenții. Incidentul a avut loc în seara zilei de 23 aprilie, în urma unui apel la 112 care semnala amenințări grave în familie.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, alerta a fost dată la ora 21:14 de o femeie de 58 de ani, care a anunțat că ginerele său le-a amenințat cu moartea pe ea, pe soțul și pe fiica sa. Potrivit acesteia, bărbatul ar fi recurs la amenințări pentru a-și determina soția și cei trei copii minori să revină la domiciliu.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au evaluat situația și au stabilit că există un risc iminent, fiind emise trei ordine de protecție provizorii. Verificările au arătat că bărbatul deținea legal arme de vânătoare.

Pentru punerea în aplicare a măsurilor legale, la fața locului au intervenit polițiștii, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Neamț. Aceștia au ajuns la locuința bărbatului și au încercat să ia legătura cu el, solicitându-i să deschidă ușa și adresându-i somațiile legale.

„În momentul în care aceștia au solicitat deschiderea ușii imobilului, împreună cu somația legală, bărbatul de 37 de ani ar fi executat mai multe focuri de armă asupra luptătorilor S.A.S. Neamț. Având în vedere pericolul iminent, luptătorii au executat foc de armă asupra bărbatului, acesta fiind rănit. La fața locului au fost solicitate echipaje medicale de specialitate, din nefericire fiind declarat decesul bărbatului. A fost informat procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț”, a transmis IPJ Neamț.

Reprezentanții poliției au mai precizat și că intervenția s-a desfășurat cu respectarea strictă a legii privind uzul de armă.„Aceștia și-au declinat clar și repetat calitatea, au efectuat somația legală și au făcut uz de armă numai atunci când persoana nu a dat curs somației și le-a pus în pericol iminent viața prin executarea focului asupra acestora cu arma de vânătoare. Armele deținute de suspect sunt carabina calibrul 308 (7,62×51) și pușcă vânătoare calibrul 12 gauge, arme care erau încărcate și pregătite la momentul anunțării de către polițiști a intenției de a pătrunde în imobil. Imediat după imobilizarea persoanei, constatând că a rezultat vătămarea corporală a acesteia, polițiștii au solicitat urgent asistență medicală și au anunțat procurorul din cadrul unității de parchet competente”.

Foto: IPJ Neamț