Bandă poliție : „nu treceți” Tragedie într-o comună din Neamț. O femeie a murit electrocutată
ACTUALITATEINFRACȚIONALNEAMȚ

Neamț. Bărbat găsit spânzurat în curtea casei

de Popa Denisa

Bandă poliție : „nu treceți” Tragedie într-o comună din Neamț. O femeie a murit electrocutatăUn bărbat în vârstă de 37 de ani a fost găsit spânzurat în gospodăria sa din satul Davideni, comuna Țibucani, județul Neamț. Descoperirea a fost făcută chiar de un prieten, care a alertat imediat autoritățile.

Tragedia s-a petrecut la data de 22 februarie, în jurul orei 11:30. Potrivit informațiilor transmise de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni, apelul la 112 a fost efectuat de un bărbat care le-a spus anchetatorilor că și-a găsit prietenul spânzurat în locuința sa din Davideni.

La fața locului au intervenit polițiștii, care au demarat cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Trupul neînsuflețit a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală Neamț, urmând să fie efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei exacte a decesului.

În acest caz, oamenii legii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările fiind continuate.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Anunț privind vânzarea bunurilor mobile
Articolul următor
Iași. Autoturism căzut în Bahlui – șoferița a ajuns la spital

Ultima ora

ADMINISTRAȚIE

Sunetul RO-ALERT se schimbă. Avertizările vor fi diferențiate în funcție de gravitate

Sunetul mesajelor RO-ALERT va fi modificat, iar alertele vor...
ACTUALITATE

Weekend intens pentru polițiștii nemțeni. Sancțiuni de peste 170 000 de lei și zeci de permise reținute

În ultimele 48 de ore, oamenii legii au fost...
ACTUALITATE

Botoșani. Doi bărbați reținuți după 8 percheziții domiciliare. Prejudiciu de 180 000 de lei într-un dosar de furt

Doi bărbați, de 39 și 47 de ani, au...
ACTUALITATE

Iași. Autoturism căzut în Bahlui – șoferița a ajuns la spital

O tânără șoferiță a ajuns la spital după ce...
ECONOMIE

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE   A.J.F.P. Neamt organizează în data...

Categorii

ADMINISTRAȚIE

Sunetul RO-ALERT se schimbă. Avertizările vor fi diferențiate în funcție de gravitate

Sunetul mesajelor RO-ALERT va fi modificat, iar alertele vor...
ACTUALITATE

Weekend intens pentru polițiștii nemțeni. Sancțiuni de peste 170 000 de lei și zeci de permise reținute

În ultimele 48 de ore, oamenii legii au fost...
ACTUALITATE

Botoșani. Doi bărbați reținuți după 8 percheziții domiciliare. Prejudiciu de 180 000 de lei într-un dosar de furt

Doi bărbați, de 39 și 47 de ani, au...
ACTUALITATE

Iași. Autoturism căzut în Bahlui – șoferița a ajuns la spital

O tânără șoferiță a ajuns la spital după ce...
ECONOMIE

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE   A.J.F.P. Neamt organizează în data...
ECONOMIE

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE   A.J.F.P. Neamt organizează în data...
Stiri fierbinti

Video – Foto. Bacău. Mansardă distrusă de flăcări la Filipești

Duminică seară (22 februarie 2026), pompierii militari au fost...
EVENIMENT

Serbările Zăpezii ediție de colecție 2026 – se apropie de sfârșit

Durău Park a reușit performanța de a aduna la...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale