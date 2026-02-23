Neamț. Bărbat găsit spânzurat în curtea casei

Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost găsit spânzurat în gospodăria sa din satul Davideni, comuna Țibucani, județul Neamț. Descoperirea a fost făcută chiar de un prieten, care a alertat imediat autoritățile.

Tragedia s-a petrecut la data de 22 februarie, în jurul orei 11:30. Potrivit informațiilor transmise de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni, apelul la 112 a fost efectuat de un bărbat care le-a spus anchetatorilor că și-a găsit prietenul spânzurat în locuința sa din Davideni.

La fața locului au intervenit polițiștii, care au demarat cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Trupul neînsuflețit a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală Neamț, urmând să fie efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei exacte a decesului.

În acest caz, oamenii legii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările fiind continuate.