Neamț. Bărbat din Timișești condamnat în Italia la 6 ani de închisoare

Un bărbat din localitatea Timișești a fost reținut de polițiști și va ajunge în fața magistraților de la Curtea de Apel Bacău, după ce pe numele lui statul italian a emis un mandat european de arestare. El era căutat pentru fapte comise pe teritoriul statului străin și a fost găsit pe 18 martie, în localitatea de domiciliu.

„La data de 18 martie a.c., în jurul orelor 10:20, polițiștii din cadrul Serviciul Investigații Criminale Neamț, împreună cu polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni, au pus în executare un mandat de aducere, emis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, privind un mandat european de arestare, emis de autoritățile judiciare din Italia, pe numele a unui bărbat de 36 de ani, din localitatea Timișești”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Conform actelor de urmărire penală nemțeanul a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate de 6 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de violență sexuală împotriva unui minor, faptă prevăzută de Codul penal italian. El a fost introdus în arestul IPJ Bacău, urmând să fie prezentat în fața unui judecător de la Curtea de Apel Bacău, pentru confirmarea mandatului european de arestare. În cazul în care judecătorii își dau acceptul, bărbatul va fi extrădat în Italia. (G. S.)