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Un exemplu de înșelăciune prin telefon este cel prin care a trecut un bărbat în vârstă de 36 de ani din Roman, luni, 16 noiembrie. Din informațiile puse la dispoziție prin intermediul unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, în ziua cu pricina, victima a fost sunată de către o persoană, care s-a „recomandat a fi ofițer de poliție”. Tâlharul l-a „înștiințat cu privire la faptul că o persoană necunoscută” tocmai încerca „să contacteze în mod fraudulos un credit”, în numele victimei. În continuare, el a fost redirecționat telefonic către o altă persoană, care s-a „recomandat a fi operator al unei unități bancare”, și care l-a convins să facă un nou „credit”, în valoare de 37.000 de lei, „cu scopul de a acoperi creditul contractat”. Ulterior, bărbatul de 36 de ani a constatat că a fost înșelat și a semnalat înșelăciunea Poliției municipiului Roman, marți, 17 noiembrie. Prin activitățile investigativ-operative ale echipei de cercetare, bărbatul și-a recuperat întreaga sumă de bani, în cursul zilei de miercuri, 18 noiembrie 2026. Cercetările continuă „în cadrul unui dosar penal, pentru stabilirea întregii situații de fapt”.

Ioana Mărcuțianu