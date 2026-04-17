Neamț. Bărbat din Alexandru cel Bun găsit fără viață, polițiștii cercetează împrejurările decesului

Un bărbat, în vârstă de 72 de ani, din comuna Alexandru cel Bun, a fost găsit fără viață în propria locuință, joi, 16 aprilie 2026.

Polițiștii de la Secția Rurală Gârcina au fost primii care au ajuns la fața locului.

„La data de 16 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gârcina au fost sesizați prin apel la 112, cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 72 de ani, a fost găsit decedat la domiciliul său, din localitatea Alexandru cel Bun.

Corpul bărbatului a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală Neamț.

Continuăm cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, a transmis agent de poliție Andreea Atomei, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

Din primele informații, pe corpul bărbatului existau urme de violență, astfel încât, ancheta polițiștilor urmează să stabilească dacă bărbatul și-a luat singur viața sau care au fost împrejurările exacte în care a survenit decesul.

Angela Croitoru