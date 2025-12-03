Neamț. Bărbat de 64 de ani, găsit decedat în mașina personală. Polițiștii din comuna Ion Creangă continuă cercetările

Un bărbat în vârstă de 64 de ani, din comuna Ion Creangă, a fost găsit decedat, luni, 2 decembrie, în autoturismul proprietate personală, au anunțat reprezentanții IPJ Neamț.

Potrivit polițiștilor din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă, apelul la 112 a fost făcut la ora 12:40, după ce soția bărbatului l-a descoperit inconștient în mașină, în curtea locuinței.

„Din primele verificări a rezultat că, în dimineața aceleiași zile, bărbatul a părăsit curtea locuinței cu intenția de a se deplasa cu autoturismul. În jurul orei 11:00, soția acestuia a revenit la domiciliu și a observat că bărbatul nu se află în locuință, identificându-l în autoturism, inconștient, fără semne vitale”, au precizat polițiștii.

La fața locului a intervenit un echipaj de ambulanță, care a declarat decesul bărbatului. Conform anchetatorilor, pe corpul acestuia nu au fost identificate urme de violență.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț, în vederea efectuării necropsiei, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei morții. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă.