Neamț. Bărbat de 64 de ani, găsit decedat în mașina personală. Polițiștii din comuna Ion Creangă continuă cercetările

de Vlad Bălănescu

Un bărbat în vârstă de 64 de ani, din comuna Ion Creangă, a fost găsit decedat, luni, 2 decembrie, în autoturismul proprietate personală, au anunțat reprezentanții IPJ Neamț.
Potrivit polițiștilor din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă, apelul la 112 a fost făcut la ora 12:40, după ce soția bărbatului l-a descoperit inconștient în mașină, în curtea locuinței.

Din primele verificări a rezultat că, în dimineața aceleiași zile, bărbatul a părăsit curtea locuinței cu intenția de a se deplasa cu autoturismul. În jurul orei 11:00, soția acestuia a revenit la domiciliu și a observat că bărbatul nu se află în locuință, identificându-l în autoturism, inconștient, fără semne vitale”, au precizat polițiștii.

La fața locului a intervenit un echipaj de ambulanță, care a declarat decesul bărbatului. Conform anchetatorilor, pe corpul acestuia nu au fost identificate urme de violență.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț, în vederea efectuării necropsiei, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei morții. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă.

