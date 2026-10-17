Neamț. Bărbat de 62 de ani prins în flagrant în trafic băut și cu permisul anulat

Controalele poliției în trafic relevă în continuare faptul că există oameni care se urcă la volan după ce au consumat alcool.

Un astfel de caz a avut loc recent, când polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au oprit, în dimineața zilei de vineri, 16 octombrie, o autoutilitară care se deplasa dinspre comuna Podoleni, înspre orașul Roznov.

Din cercetările efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că bărbatul în vârstă de 62 de ani, originar din Piatra-Neamț, avea o valoare de 0,05 mg/l „alcool pur în aerul expirat” și că în prezent „figurează cu permisul de conducere ANULAT”, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț, printr-un comunicat.

În urma evenimentului, acestuia i-a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul „fără permis de conducere”.