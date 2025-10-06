SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Neamț. Bărbat dat dispărut după ce a plecat de la ferma unde lucra

de Popa Denisa

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din Bicaz Chei, a fost dat dispărut după ce a părăsit voluntar ferma unde lucra și nu s-a mai întors.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, la data de 3 octombrie, în jurul orei 18:30, Secția de Poliție Rurală Bicaz a fost sesizată direct de către un bărbat cu privire la dispariția lui Catrinoi Gavril, care lucra ca îngrijitor de animale.

Neamț. Bărbat dat dispărut după ce a plecat de la ferma unde lucraBărbatul a dispărut la data de 1 octombrie, când a plecat din incinta fermei din localitatea Bicaz Chei și nu a mai revenit până în prezent.

La momentul plecării, bărbatul era îmbrăcat cu o geacă de piele neagră, pantaloni tip jeans albaștri, cizme impermeabile de culoare închisă și purta un fes verde.

Semnalmente acestuia: înălțime 1,65 m, greutate 55 kg, corpolență astenică, ochi căprui, păr șaten.

Polițiștii efectuează verificări în vederea depistării persoanei dispărute. Orice persoană care deține informații ce pot conduce la găsirea bărbatului este rugată să sune la 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Foto: IPJ Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Suceava. Accident în lanț cu patru mașini implicate și trei persoane transportate la spital

Ultima ora

ACTUALITATE

Suceava. Accident în lanț cu patru mașini implicate și trei persoane transportate la spital

Un accident în care au fost implicate patru autoturisme...
EVENIMENT

Exercițiu interinstituțional „Petrodava – 25”

Poligonul Dealul Vulpii din Piatra Neamț a fost teatrul...
Stiri fierbinti

Târgu-Neamț. Bărbat găsit decedat sub podul de la Ozana

Un trecător a observat, luni, 6 octombrie, că, sub...
SOCIAL

Programul lucrărilor Publiserv Piatra Neamț în perioada 1 – 3 octombrie

În perioada 6 – 10 octombrie, societatea Publiserv efectuează...
INFRACȚIONAL

Acțiuni în forță ale poliției în Neamț. Sancțiuni de peste 55.000 de lei și furt de arbori cercetat penal

În perioada 4 - 6 octombrie,  polițiștii din Neamț...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale