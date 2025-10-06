Neamț. Bărbat dat dispărut după ce a plecat de la ferma unde lucra

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din Bicaz Chei, a fost dat dispărut după ce a părăsit voluntar ferma unde lucra și nu s-a mai întors.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, la data de 3 octombrie, în jurul orei 18:30, Secția de Poliție Rurală Bicaz a fost sesizată direct de către un bărbat cu privire la dispariția lui Catrinoi Gavril, care lucra ca îngrijitor de animale.

Bărbatul a dispărut la data de 1 octombrie, când a plecat din incinta fermei din localitatea Bicaz Chei și nu a mai revenit până în prezent.

La momentul plecării, bărbatul era îmbrăcat cu o geacă de piele neagră, pantaloni tip jeans albaștri, cizme impermeabile de culoare închisă și purta un fes verde.

Semnalmente acestuia: înălțime 1,65 m, greutate 55 kg, corpolență astenică, ochi căprui, păr șaten.

Polițiștii efectuează verificări în vederea depistării persoanei dispărute. Orice persoană care deține informații ce pot conduce la găsirea bărbatului este rugată să sune la 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Foto: IPJ Neamț