Un bărbat din comuna Bicazu Ardelean a fost bătut și tâlhărit, sâmbătă, 30 august, de doi meseriași pe care-i tocmise pentru niște lucrări la el acasă. Cei doi, consăteni ai victimei, nu au fost de acord cu banii pe care i-au primit de la proprietar, considerând că li se cuvine mai mult. Ca atare, s-au întors, noaptea, la cel care-i tocmise, au intrat peste el în casă, l-au lovit și i-au furat două telefoane mobile și portofelul în care erau 30 de lei, ca o compensare pentru ceea ce credeau ei că li se cuvine.

“La data de 30 august a.c., în jurul orei 22:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați cu privire la faptul că, mai multe persoane ar fi intrat într-un imobil din Bicazu Ardelean, de unde ar fi sustras mai multe bunuri.

În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, la aceeași dată, în jurul orei 21:30, pe fondul unor neînțelegeri legate de plata unor servicii prestate, două persoane, cu vârste de 25, respectiv 50 de ani, din Bicazu Ardelean, ar fi pătruns în curtea și în imobilul unui bărbat, în vârstă de 69 de ani, din aceeași localitate, aplicându-i acestuia mai multe lovituri, distrugând mai multe bunuri și sustrăgând două telefoane mobile și un portofel, în care se afla suma de 30 de lei.

Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 5.000 de lei.

Polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tâlhărie calificată.

La data de 31 august a.c., cei doi au fost reținuți de polițiști, urmând a fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Bicaz, cu propunere de luare a unei măsuri preventive”, precizează IPJ Neamț.

Suspecții au fost reținuți de polițiști, judecătorul de drepturi și libertăți a decis control judiciar pentru bărbatul de 50 de ani, în timp tânărul de 25 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzația de furt calificat.

