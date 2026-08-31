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Neamț. Bărbat arestat preventiv pentru viol și alte infracțiuni

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de editor

O femeie din localitatea Grințieș a fost victima unei serii de abuzuri, vineri, 28 august, conform unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

Neamț. Bărbat arestat preventiv pentru viol și alte infracțiuniInvestigația polițiștilor din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz a arătat că, un bărbat, „cioban la o stână din localitatea Grințieș”, s-a „deplasat la locuința femeii, cerându-i băuturi alcoolice”, apoi a „forțat-o să întrețină raporturi sexuale” cu el.

Pentru protecția victimei, a fost emis un ordin de protecție provizoriu de către polițiști.

Făptașul a fost identificat de autorități, în ziua următoare, 29 august, apoi a fost reținut pentru 24 de ore, în temeiul cercetării „săvârșirii infracțiunilor de viol, violare de domiciliu, lipsire de libertate în mod ilegal și amenințare”.

Bărbatul a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile, duminică, 30 august.

Ioana Mărcuțianu

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