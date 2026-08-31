Neamț. Bărbat arestat preventiv pentru viol și alte infracțiuni

O femeie din localitatea Grințieș a fost victima unei serii de abuzuri, vineri, 28 august, conform unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

Investigația polițiștilor din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz a arătat că, un bărbat, „cioban la o stână din localitatea Grințieș”, s-a „deplasat la locuința femeii, cerându-i băuturi alcoolice”, apoi a „forțat-o să întrețină raporturi sexuale” cu el.

Pentru protecția victimei, a fost emis un ordin de protecție provizoriu de către polițiști.

Făptașul a fost identificat de autorități, în ziua următoare, 29 august, apoi a fost reținut pentru 24 de ore, în temeiul cercetării „săvârșirii infracțiunilor de viol, violare de domiciliu, lipsire de libertate în mod ilegal și amenințare”.

Bărbatul a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile, duminică, 30 august.

Ioana Mărcuțianu