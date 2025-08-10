Scăpat de sub supravegherea părinților, un băiețel de 4 ani din comuna Gherăești, Neamț a ieșit în șosea și a fost lovit de un autoturism care circula regulamentar. Copilul ar fi încercat să traverseze strada, printr-un loc nepermis, potrivit polițiștilor.

“La data de 9 august a.c., în jurul orei 18:30, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, în localitatea Gherăești.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din Roman, conducea un autoturism, pe strada Teilor, ar fi suprins și accidentat un minor, în vârstă de 4 ani, ce era angajat în traversarea străzii prin loc nepermis, rezultând rănirea acestuia.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Continuăm cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a precizat inspector principal Ramona Ciofu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

A.C.