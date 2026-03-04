INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Neamț. Autotren cu lemn sechestrat de polițiști

de Sofronia Gabi

Un ansamblu de vehicule care transporta bușteni a fost sechestrat de polițiști după ce s-a constatat că documentele nu erau în regulă. S-a întâmplat pe 3 martie, în jurul orei 13:40, în cadrul unei acțiuni pentru prevenirea și combaterea abaterilor la regimul silvic. Anchetatorii din cadrul Postului de Poliție Bicazu Ardelean au identificat autotrenul format din autoutilitară și semiremorcă, în proximitatea drumului ce face legătura dintre DN12C și drumul sătesc Lunca, din localitatea Bicazu Ardelean.

Deoarece existau suspiciuni despre faptul că nu ar fi fost emis aviz de însoțire a materialului lemnos încărcat, s-a procedat la verificarea bazei, rezultatul fiind negativ, nefiind emis aviz.  Mașina a fost condusă la depozitul Ocolului Silvic Bicaz, unde a fost efectuat cubajul materialului lemnos, rezultând o cantitate de 42,71 m.c. lemn rotund rășinoase.

S-a dispus imobilizarea ansamblului de vehicule, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoțite de avizul de însoțire a materialelor lemnoase sau fără proveniență legală”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

FOTO: IPJ Neamț

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
