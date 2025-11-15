SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Neamț. Asistență ISU pentru aterizarea unui avion ultraușor cu probleme

de Sofronia Gabi

Neamț. Asistență ISU pentru aterizarea unui avion ultraușor cu problemeUn incident mai puțin obișnuit a avut loc în după amiaza de 15 noiembrie pe aerodromul din localitatea Dumbrava, comuna Timișești. Un avion ultraușor, în care se afla doar pilotul, a avut nevoie de asistență la aterizare după ce au fost semnalate probleme la una din roți. Din fericire totul a decurs normal iar incidentul nu s-a soldat cu victime.

În această după-amiază, în jurul orei 14:15, prin apel la 112 a fost anunțat faptul că pe aerodromul din localitatea Dumbrava (comuna Timișești), pe timpul unei manevre cu un avion ultraușor (doar cu pilot la bord) au apărut defecțiuni la roata din spate. Avionul era în aer și pilotul a reușit să aterizeze fără incidente majore.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț (o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD), SAJ și IPJ.

Conducătorul avionului nu a necesitat îngrijiri medicale.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor”, anunță ISU Neamț.

FOTO: ISU Neamț

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
