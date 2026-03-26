Neamț Aproape trei hectare de miriște cuprinse de flăcări!

Pompierii din Neamț duc o luptă tăcută și temerară cu focurile puse pe câmpuri, în fiecare primăvară, de către proprietarii de terenuri agricole sau pajiști, pentru a-și curăța terenul. Metoda nu este eficientă, doar produce pagube și le creează pompierilor militari mari probleme în fiecare primăvară. Aproape în fiecare primăvară, cineva plătește cu viața sau rămâne infirm din cauza unor astfel de incendii de miriște, de cele mai multe ori, focul fiind aprins chiar de către victime.

Ziua de miercuri, 25 martie, a fost, din nou, una în care pompierii nemțeni au muncit ore lungi în câmp, pentru a opri propagarea unor asemenea incendii la gospodăriile unor familii, datorită lipsei de responsabilitate a unora.

“În data de 25.03.2026, forțe și mijloace de intervenție din cadrul ISU Neamț și SVSU au intervenit pentru stingerea a patru incendii de vegetaţie uscată, în care a fost afectată o suprafață de aproximativ trei hectare, astfel:

în satul Sabasa din comuna Borca – 2 ha.

în satul Lunca din comuna Vânători Neamț – 0.03 ha.

în satul Holm din comuna Pâncești – 0,4 ha.

în comuna Gâdinți – 0,03 ha.

Cauza probabilă de producere a acestor incendii a fost focul deschis în spații deschise”, a precizat căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Reamintim faptul că arderea miriștilor este interzisă prin lege, iar nivelul amenzilor, în cazul persoanelor fizice este de până la 15.000 de lei, în timp ce pentru firme, acestea pot ajunge până la 100.000 de lei. Pe lângă amendă, fermierii riscă să nu mai primească subvențiile de la APIA, iar, în cazurile mai grave, se întocmește dosar penal, iar cei care aprind aceste focuri riscă să își piardă libertatea.

Angela Croitoru