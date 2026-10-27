Neamț. Aproape 200 de sancțiuni pentru pietoni, în doar o săptămână

189 de pietoni au fost sancționați de polițiștii rutieri din Neamț, în perioada 19-25 octombrie, în cadrul unei acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere. În 148 de cazuri, oamenii au primit avertismente, iar în alte 41 au fost aplicate amenzi.

Polițiștii au desfășurat și activități de informare, atrăgând atenția asupra riscurilor la care se expun pietonii și ceilalți participanți vulnerabili la trafic, mai ales în sezonul rece, când ploaia, ceața și întunericul reduc vizibilitatea.

În cadrul campaniei „Nu te lăsa dus de val! Fii vizibil, fii în siguranță!”, oamenii au fost încurajați să poarte elemente reflectorizante pentru a putea fi observați mai ușor de șoferi.

Datele înregistrate de la începutul anului arată că abaterile pietonilor pot avea consecințe grave. În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, în județul Neamț au avut loc 13 accidente grave produse pe fondul unor astfel de abateri. Trei persoane și-au pierdut viața, zece au fost rănite grav, iar o altă persoană a suferit răni ușoare.

„Pentru prevenirea accidentelor, polițiștii le recomandă pietonilor:

-să traverseze strada numai prin locurile special amenajate sau marcate și după o asigurare temeinică;

-să nu se angajeze în traversare fără să se asigure că pot face acest lucru în siguranță;

-să evite deplasarea pe partea carosabilă și să folosească trotuarele, acolo unde acestea există;

-să poarte elemente reflectorizante sau îmbrăcăminte cu inserții reflectorizante, în special pe timp de noapte, pe ploaie sau ceață;

-să nu presupună că au fost observați de conducătorii auto, chiar dacă se află pe trecerea pentru pietoni”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Foto: IPJ Neamț