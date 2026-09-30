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Neamț. Ancheta de Circulație „Origine – Destinație”

de Ioana Mărcuțianu

În toamna aceasta, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin intermediul Centrului de Studii Tehnice Rutiere și Informatică, organizează o anchetă de circulație pe întreaga rețea de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din România, în intervalele 08:00-12:00 și 14:00-18:00.

Operațiunea se desfășoară cu scopul de actualizare a bazelor de date ale Modelelor Naționale de Transport, de determinare a curenților de trafic și a matricelor de mobilitate (origine-destinație) la nivel național, de fundamentare a studiilor de fezabilitate și a analizelor tehnico-economice, de analiză a cererii de transport de marfă și mărfuri specifice.

Conducătorii auto vor fi opriți de către agenții de poliție pe o bandă de rezervă (parcare/acostament consolidat), unde vor fi întrebați despre locul plecării și al destinației, scopul călătoriei și specificul transportului, unde este cazul.

Sursă foto: Infrapress

CNAIR specifică faptul că toate informațiile colectate sunt strict anonime și nu se vor înregistra identitățile personale sau numerele de înmatriculare ale autovehiculelor.

Deocamdată, au fost făcute controale în:

  • Județul Iași: DN 28 (Chicerea), DN 28B (Maxut)
  • Județul Vaslui: DN 24B (PCTF Albița)
  • Județul Bacău: DN 11A (Urechești), DN 2F (Traian)
  • Județul Suceava: DN 17A (Marginea), DN 17B (Broșteni)

Acțiunile vor continua în: 7 octombrie, 21 octombrie, 28 octombrie, 4 noiembrie.

Autor:

Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca pe un câine de pază al democrației.
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