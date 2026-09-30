Neamț. Ancheta de Circulație „Origine – Destinație”

În toamna aceasta, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin intermediul Centrului de Studii Tehnice Rutiere și Informatică, organizează o anchetă de circulație pe întreaga rețea de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din România, în intervalele 08:00-12:00 și 14:00-18:00.

Operațiunea se desfășoară cu scopul de actualizare a bazelor de date ale Modelelor Naționale de Transport, de determinare a curenților de trafic și a matricelor de mobilitate (origine-destinație) la nivel național, de fundamentare a studiilor de fezabilitate și a analizelor tehnico-economice, de analiză a cererii de transport de marfă și mărfuri specifice.

Conducătorii auto vor fi opriți de către agenții de poliție pe o bandă de rezervă (parcare/acostament consolidat), unde vor fi întrebați despre locul plecării și al destinației, scopul călătoriei și specificul transportului, unde este cazul.

CNAIR specifică faptul că toate informațiile colectate sunt strict anonime și nu se vor înregistra identitățile personale sau numerele de înmatriculare ale autovehiculelor.

Deocamdată, au fost făcute controale în:

Județul Iași: DN 28 (Chicerea), DN 28B (Maxut)

Județul Vaslui: DN 24B (PCTF Albița)

Județul Bacău: DN 11A (Urechești), DN 2F (Traian)

Județul Suceava: DN 17A (Marginea), DN 17B (Broșteni)

Acțiunile vor continua în: 7 octombrie, 21 octombrie, 28 octombrie, 4 noiembrie.