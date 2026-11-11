Neamț. Amenzi de infarct pentru munca la negru – luna trecută sancțiunile au depășit 1,4 milioane de lei

Înăsprirea sistemului sancționator pentru munca fără forme legale (amănunte aici ), menit să descurajeze acest fenomen, este uneori ignorată de unii angajatori. În urma descinderilor inspectorilor de muncă, luna trecută au fost aplicate sancțiuni record în domeniul relațiilor de muncă, fiind depășit pragul de 1,4 milioane lei, după ce 53 de persoane au fost depistate la serviciu fără a avea forme legale de angajare sau erau în afara timpului legal de muncă. În luna octombrie inspectorii au efectuat 135 controale și au dispus 96 de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

„S-au aplicat în total 47 sancțiuni contravenționale, din care 40 amenzi în cuantum de 1.420.800 lei și 7 avertismente contravenționale. Inspectorii de muncă au identificat 53 persoane care prestau muncă nedeclarată. Domeniile de activitate unde au fost identificate cazuri de muncă nedeclarată sunt: construcții, silvicultură, restaurante, industria alimentară, depozite și panificație”, anunță ITM Neamț.

În ce privește activitatea în domeniul sănătății și securității în muncă, în octombrie au fost 74 de controale iar inspectorii au oprit din utilizare două echipamente de muncă, fiind sistată activitatea la 3 puncte de lucru. 36 de angajatori au fost sancționați cu 25 de amenzi care au totalizat 95.500 de lei, plus 19 avertismente. Luna trecută în județul Neamț au fost 16 accidente de muncă, din păcate două persoane pierzându-și viața la serviciu. Cele mai multe evenimente au fost cauzate de utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă și accidente rutiere.

În total, pe cele două domenii, în octombrie au avut loc peste 200 de controale din care 135 pe relațiile de muncă și 74 în domeniul sănătății și securității în muncă. „Ca urmare a finalizării acestor acțiuni, au fost dispuse 139 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. Un număr de 63 angajatori și 10 persoane fizice au fost sancționate cu 91 sancțiuni contravenționale, din care 65 amenzi în cuantum de 1.511.300 lei și 26 avertismente”, mai arată sursa citată.