Neamț. Șofer prins de 189 km/h pe DN 15B – amendă de 4.325 de lei
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Neamț. Șofer prins de 189 km/h pe DN 15B – amendă de 4.325 de lei

Ioana Mărcuțianu
de Ioana Mărcuțianu

Polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Târgu-Neamț au oprit un autoturism în timp ce se deplasa pe DN 15B, în satul Dumbrava, cu o viteză de 189 km/h, în cursul zilei de sâmbătă, 14 noiembrie 2026, informează un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

La fața locului, agenții de poliție au constatat că șoferul era un cetățean francez în vârstă de 21 de ani.

În urma evenimentului, acesta a fost amendat cu suma de 4.325 de lei, i-a fost reținut permisul de conducere și totodată i s-a suspendat dreptul „de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile”, mai precizează sursa citată.

Ioana Mărcuțianu

Autor:

Ioana Mărcuțianu
Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca pe un câine de pază al democrației.
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