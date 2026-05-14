Infracțional NeamțACTUALITATEINFRACȚIONAL

Neamț. Amendă de 100.000 de lei pentru un transport ilegal de țigări

de Sofronia Gabi

Un bărbat de 58 de ani, din Piatra Neamț, a primit o amendă de infarct după ce a fost depistat în trafic cu un transport ilegal de țigări. S-a întâmplat pe 13 mai, când pietreanul transporta 400 de pachete de țigări care nu aveau timbru fiscal. În afară de sancțiunea pecuniară, bărbatul a pierdut prin confiscare marfa ilicită.

La data de 13 mai a.c., ora 11:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare au depistat în flagrant delict, în localitatea Tupilați, un bărbat de 58 de ani, din Piatra-Neamț, în timp ce transporta în portbagajul autoturismului, 8.080 de țigarete, care nu aveau aplicate timbru fiscal. A fost aplicată o sancțiune contravențională, în valoare de 100.000 lei, fiind dispusă măsura confiscării țigaretelor”, conform Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

FOTO IPJ Neamț

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter și încheie sezonul cu două trofee
41 de percheziții DIICOT în Iași, București și alte 5 județe. Este vizată o rețea care vindea suplimente false ca tratamente pentru cancer și diabet
