Neamț: Alertă extremă după noi apariții de urși la Piatra Neamț. RO-Alert: „Evitați zona Ștrand – caiace și Doamna, rămâneți în locuințe!"

de Vlad Bălănescu

Neamț: Alertă extremă după noi apariții de urși la Piatra Neamț. RO-Alert: „Evitați zona Ștrand – caiace și Doamna, rămâneți în locuințe!”Autoritățile au emis o alertă RO-Alert de tip „alertă extremă” după ce un urs a fost semnalat în municipiul Piatra Neamț, în zona Ștrandului, în apropierea zonei de caiace și a cartierului Doamna.

Mesajul transmis populației este clar: „Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanța față de animal și nu încercați să-l fotografiați sau să-l hrăniți.”

Alerta vine la doar o zi după ce alți urși au fost observați în oraș, ceea ce confirmă o prezență tot mai frecventă a animalelor sălbatice în zonele locuite. De această dată, apariția a fost semnalată într-o zonă circulată, frecventată de localnici pentru recreere, ceea ce ridică nivelul de risc. (M.N.)

Vlad Bălănescu
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
