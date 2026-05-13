Neamț: Alertă extremă după noi apariții de urși la Piatra Neamț. RO-Alert: „Evitați zona Ștrand – caiace și Doamna, rămâneți în locuințe!”

Autoritățile au emis o alertă RO-Alert de tip „alertă extremă” după ce un urs a fost semnalat în municipiul Piatra Neamț, în zona Ștrandului, în apropierea zonei de caiace și a cartierului Doamna.

Mesajul transmis populației este clar: „Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanța față de animal și nu încercați să-l fotografiați sau să-l hrăniți.”

Alerta vine la doar o zi după ce alți urși au fost observați în oraș, ceea ce confirmă o prezență tot mai frecventă a animalelor sălbatice în zonele locuite. De această dată, apariția a fost semnalată într-o zonă circulată, frecventată de localnici pentru recreere, ceea ce ridică nivelul de risc. (M.N.)