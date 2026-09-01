Neamț. Activități de prevenție și de control intensificate în septembrie

Începând din 7 septembrie, polițiștii rutieri își vor intensifica activitățile preventive și de control, „cu preponderență în zona trecerilor pentru pietoni, în proximitatea unităților de învățământ, în stațiile mijloacelor de transport public, în zonele comerciale și pe arterele cu flux pietonal ridicat”, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

Măsurile vin odată cu începerea noului an școlar, când se va declanșa o creștere a „fluxurilor pietonale, în special în intervalele de intrare și ieșire de la cursuri, concomitent cu intensificarea traficului rutier în localități”.

De aceea, polițiștii vor să prevină accidente rutiere, crescând, în același timp, gradul de siguranță al pietonilor, „printr-o prezență activă a polițiștilor în teren, activități preventiv-educative și identificarea situațiilor care pot favoriza producerea unor evenimente rutiere”.

Polițiștii vor:

„ transmite conducătorilor auto recomandări privind reducerea vitezei la apropierea de trecerile pentru pietoni și acordarea priorității pietonilor angajați regulamentar în traversare;

desfășura activități preventive adresate elevilor, părinților și celorlalți pietoni, inclusiv prin distribuirea de materiale informative;

verifica respectarea regulilor de circulație în zona trecerilor pentru pietoni și în proximitatea unităților de învățământ;

verifica modul de semnalizare și amenajare a trecerilor pentru pietoni, inclusiv vizibilitatea marcajelor și indicatoarelor, iluminatul și situațiile în care autovehiculele parcate sau staționate obturează vizibilitatea;

identifica eventualele deficiențe de sistematizare rutieră care pot afecta siguranța traversării și vor sesiza administratorii drumurilor în vederea remedierii acestora.”

Recomandări pentru șoferi:

„La apropierea de o trecere pentru pietoni, adaptați viteza și acordați o atenție sporită persoanelor care intenționează să traverseze.

Nu vă grăbiți să traversați o trecere pentru pietoni și nu depășiți un autovehicul oprit pentru a acorda prioritate pietonilor. Un astfel de comportament poate transforma o situație aparent obișnuită într-o tragedie.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să acorde o atenție deosebită copiilor, care pot traversa imprevizibil și pot aprecia cu dificultate viteza și distanța unui autovehicul”.

Pentru pietoni:

„Traversați numai prin locurile special amenajate și asigurați-vă temeinic înainte de a păși pe carosabil.

Nu vă bazați exclusiv pe faptul că aveți prioritate! Asigurați-vă că șoferul v-a observat și că vehiculul poate opri în condiții de siguranță.

Evitați traversarea în fugă, folosirea telefonului mobil sau alte activități care vă pot distrage atenția”.

Ioana Mărcuțianu