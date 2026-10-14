ACTUALITATEEDUCATIENEAMȚ

Neamț. Acțiuni educativ-preventive ale polițiștilor și jandarmilor în unitățile de învățământ preuniversitar din Bicaz, Poiana Teiului, Farcașa și Borca

de Ioana Mărcuțianu

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Neamț, polițiștii de la Biroul de Siguranță Școlară și tehnicienii criminalist-conductor câine din cadrul Serviciului Criminalistic au desfășurat 18 activități educativ-preventive pentru asigurarea și creșterea gradului de siguranță publică în unitățile de învățământ preuniversitar, respectiv în apropierea acestora, din Bicaz, Poiana Teiului, Farcașa și Borca.

La aceste activități au participat 355 de elevi și 17 cadre didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar de pe raza Secției de Poliție Rurală Bicaz, de la Școala Gimnazială „Iustin Pârvu” din comuna Poiana Teiului, Școala Gimnazială „Ion Luca” din comuna Farcașa și de la Liceul „Mihail Sadoveanu” din comuna Borca.

Sursa foto: IPJ Neamț

Subiectele discutate au fost: „răspunderea penală a minorilor; prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului; prevenirea faptelor de port fără drept de obiecte periculoase”, „prevenirea faptelor de bullying și cyberbullying, a faptelor de criminalitate informatică; prevenirea traficului de substanțe interzise; a faptelor cu violență; promovarea profesiei de polițist; siguranța montană” și „respectarea modului de folosire a articolelor pirotehnice”, informează IPJ prin intermediul unui comunicat.

Echipele au legitimat 42 de persoane, dintre care 13 erau elevi, au verificat 9 agenți economici și 15 autovehicule. Polițiștii rutieri au aplicat 3 sancțiuni pentru nerespectarea circulației pe drumurile publice (OUG 195/2002) și o sancțiune privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (Legea 132/2017).

Nu au fost sesizate fapte de natură penală.

Ioana Mărcuțianu

Autor:

Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca pe un câine de pază al democrației.
Articolul precedent
FOTO. „Ștafeta Veteranilor” a plecat din Piatra Neamț către Iași
FOTO. „Ștafeta Veteranilor” a plecat din Piatra Neamț către Iași

Ultima ora

Poate te interesează...

Mai mult
    SOCIAL

    FOTO. „Ștafeta Veteranilor” a plecat din Piatra Neamț către Iași

    Voluntarii militari și civili nemțeni, din cadrul asociației Invictus România, au preluat ștafeta...
    ADVERTORIAL

    Ghidul autoexcluderii: Cum funcționează întreruperea accesului la jocuri

    Autoexcluderea îți permite să iei o pauză de la jocurile de noroc și...
    SOCIAL

    Neamț. Casă din satul Hoisești spulberată de flăcări

    Locuința unei familii din satul Hoisești, comuna Mărgineni, a fost distrusă în întregime...
    ACTUALITATE

    Botoșani. Aproximativ 25 000 de țigarete de contrabandă, confiscate în urma unor percheziții

    Polițiștii au confiscat aproximativ 25 000 de țigarete de contrabandă și 300 de...
    ACTUALITATE

    Sfânta Cuvioasă Parascheva – tradiții și obiceiuri

    Cuvioasa Parascheva a fost cinstită în Biserica Creștină strămoșească veacuri de-a rândul. Încă...
    ADVERTORIAL

    Rochia aleasă spune mai multe despre tine decât crezi

    O rochie nu este niciodată doar o bucată de material cusut la două...
    ADMINISTRAȚIE

    Primăria Piatra Neamț anunță: „Din 15 octombrie, deșeurile vor fi colectate și transportate de un nou operator de salubritate”

    Începând de joi, 15 octombrie 2026, activitatea de colectare și transport a deșeurilor...
    SANATATE

    Sistemul medical riscă să se blocheze în 2-3 săptămâni, avertizează ministrul interimar al Sănătății

    Fără o rectificare bugetară până la începutul lunii noiembrie, serviciile de ambulanță și...
    ACTUALITATE

    Vaslui. Accident la Negrești. O tânără a ajuns la spital

    Un accident în care au fost implicate un autoturism și o autoutilitară s-a...
    SOCIAL

    Șoferițe implicate în toate cele trei accidente raportate în Neamț. La Tașca, un tânăr este cel vinovat

    În toate cele trei evenimente rutiere raportate de polițiști în Neamț, între 9...