Neamț. Acțiuni educativ-preventive ale polițiștilor și jandarmilor în unitățile de învățământ preuniversitar din Bicaz, Poiana Teiului, Farcașa și Borca

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Neamț, polițiștii de la Biroul de Siguranță Școlară și tehnicienii criminalist-conductor câine din cadrul Serviciului Criminalistic au desfășurat 18 activități educativ-preventive pentru asigurarea și creșterea gradului de siguranță publică în unitățile de învățământ preuniversitar, respectiv în apropierea acestora, din Bicaz, Poiana Teiului, Farcașa și Borca.

La aceste activități au participat 355 de elevi și 17 cadre didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar de pe raza Secției de Poliție Rurală Bicaz, de la Școala Gimnazială „Iustin Pârvu” din comuna Poiana Teiului, Școala Gimnazială „Ion Luca” din comuna Farcașa și de la Liceul „Mihail Sadoveanu” din comuna Borca.

Sursa foto: IPJ Neamț

Subiectele discutate au fost: „răspunderea penală a minorilor; prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului; prevenirea faptelor de port fără drept de obiecte periculoase”, „prevenirea faptelor de bullying și cyberbullying, a faptelor de criminalitate informatică; prevenirea traficului de substanțe interzise; a faptelor cu violență; promovarea profesiei de polițist; siguranța montană” și „respectarea modului de folosire a articolelor pirotehnice”, informează IPJ prin intermediul unui comunicat.

Echipele au legitimat 42 de persoane, dintre care 13 erau elevi, au verificat 9 agenți economici și 15 autovehicule. Polițiștii rutieri au aplicat 3 sancțiuni pentru nerespectarea circulației pe drumurile publice (OUG 195/2002) și o sancțiune privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (Legea 132/2017).

Nu au fost sesizate fapte de natură penală.

Ioana Mărcuțianu