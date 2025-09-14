Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au desfășurat ieri, 13 septembrie, acțiuni cu efective mărite în municipiile Piatra-Neamț și Roman, precum și pe raza secțiilor rurale Săbăoani, Crăcăoani și Urecheni, având ca obiectiv principal asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică.

La controale au participat polițiști din structurile de ordine publică, investigații criminale, criminalitate economică și criminalistică, alături de colegi din cadrul polițiilor municipale și secțiilor rurale Borlești, Săvinești, Gârcina și Ștefan cel Mare. Lor li s-au alăturat luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Neamț, sprijiniți de jandarmi și de pompieri.

Potrivit IPJ Neamț: „Scopul acțiunilor a fost prevenirea oricăror fapte care pot afecta climatul de ordine și siguranță publică, combaterea faptelor de violență stradală, a furturilor, tâlhăriilor, a infracționalității economice, depistarea persoanelor urmărite în temeiul legii, prevenirea și combaterea faptelor asociate traficului și consumului de droguri, dar și prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere”.

Pe parcursul activităților au fost legitimate peste 600 de persoane și verificate 430 de autovehicule. În urma neregulilor constatate, oamenii legii au aplicat 146 de sancțiuni contravenționale. Totodată, au fost reținute 8 permise de conducere, retrase 12 certificate de înmatriculare și ridicate 4 seturi de plăcuțe de înmatriculare.

Denisa POPA

Foto: IPJ Neamț