Neamț. Acțiunea „SEATBELT” – peste 600 de vehicule au fost trase pe dreapta

Controalele efectuate de polițiștii rutieri nemțeni în trafic, în cadrul acțiunii „SEATBELT”, au dus la verificarea unui număr de aproximativ 600 de vehicule. Timp de o săptămână, în perioada 9-15 martie, au fost aplicate peste 450 de sancțiuni pentru diverse abateri la regimul rutier.

„În cadrul acțiunii, au fost verificate peste 600 de vehicule, fiind aplicate 459 de sancțiuni contravenționale pentru nefolosirea centurilor de siguranță și a dispozitivelor de siguranță omologate și 67 de sancțiuni contravenționale pentru folosirea telefonului mobil fără dispozitive de tip „mâini libere””, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Din totalul sancțiunilor aplicate, 440 au fost aplicate conducătorilor autovehiculelor, 13 pasagerilor din față, 2 sancțiuni pasagerilor spate și 4 pentru neutilizarea dispozitivelor de fixare în scaune pentru minori. Acțiunea s-a desfășurat în conformitate cu Planul de Operațiuni al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa (ROADPOL), la care România este parte.

