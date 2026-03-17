Neamț. Acțiunea „SEATBELT” – peste 600 de vehicule au fost trase pe dreapta

de Vlad Bălănescu

Controalele efectuate de polițiștii rutieri nemțeni în trafic, în cadrul acțiunii „SEATBELT”, au dus la verificarea unui număr de aproximativ 600 de vehicule. Timp de o săptămână, în perioada 9-15 martie, au fost aplicate peste 450 de sancțiuni pentru diverse abateri la regimul rutier.

În cadrul acțiunii, au fost verificate peste 600 de vehicule, fiind aplicate 459 de sancțiuni contravenționale pentru nefolosirea centurilor de siguranță și a dispozitivelor de siguranță omologate și 67 de sancțiuni contravenționale pentru folosirea telefonului mobil fără dispozitive de tip „mâini libere"", anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Din totalul sancțiunilor aplicate, 440 au fost aplicate conducătorilor autovehiculelor, 13 pasagerilor din față, 2 sancțiuni pasagerilor spate și 4 pentru neutilizarea dispozitivelor de fixare în scaune pentru minori. Acțiunea s-a desfășurat în conformitate cu Planul de Operațiuni al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa (ROADPOL), la care România este parte.

Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Atenționare privind folosirea frauduloasă a numelui BNR
Simularea Evaluării Naționale – situația în regiunea de Nord Est

