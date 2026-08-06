Neamț. Accidente provocate de neatenția la volan

Două accidente de circulație soldate cu rănirea unor persoane au avut loc în zona Roman. Unul dintre evenimentele nedorite a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, în după amiaza de 5 august, forțele de ordine și cele de intervenție fiind solicitate în municipiul Roman.

„La data de 5 august a.c., în jurul orei 16:45, un bărbat de 67 de ani, din județul Iași, ar fi condus un autoturism pe bulevardul Republicii, din municipiul Roman, și ajuns la trecerea pentru pietoni amplasată după intersecția cu strada Cuza Vodă, ar fi surprins și accidentat o tânără, de 20 de ani, din Roman, care era angajată în traversarea străzii, pe marcaj pietonal”, anunță IPJ Neamț. La eveniment a intervenit o patrulă de jandarmi aflată în patrulare acordând primul ajutor victimei până la sosirea ambulanței.

Un alt eveniment nedorit a avut loc în localitatea Ion Creangă, fiind anunțat pe 5 august. În jurul orei 18:30, la Spitalul de Urgență Roman s-a prezentat o localnică de 49 de ani care a reclamat faptul că în ziua anterioară a fost victima unui accident de circulație. „În urma verificărilor s-a stabilit faptul că, la data de 4 august a.c., ora 12:16, în timp ce femeia conducea un autoturism, pe DJ 207C, în interiorul localității Ion Creangă, ar fi efectuat un viraj la stânga, încălcând marcajul longitudinal continuu care separă cele două sensuri de deplasare și ar fi fost acroșată de către un autotractor, condus de un tânăr de 25 de ani, din Ion Creangă”, mai arată sursa citată.

La momentul producerii evenimentului, nefiind înregistrate victime, accidentul a fost soluționat de către polițiștii din cadrul Secției de Politie Rurală Ion Creangă ca eveniment rutier, soldat doar cu pagube materiale. În ambele cauze a fost întocmit dosar penal cu acuze de vătămare corporală din culpă.

FOTO Jandarmeria Neamț