ACTUALITATEINFRACȚIONALInfracțional Neamț

Neamț. Accidente provocate de neatenția la volan

de Sofronia Gabi

Două accidente de circulație soldate cu rănirea unor persoane au avut loc în zona Roman. Unul dintre evenimentele nedorite a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, în după amiaza de 5 august, forțele de ordine și cele de intervenție fiind solicitate în municipiul Roman.

Neamț. Accidente provocate de neatenția la volan

La data de 5 august a.c., în jurul orei 16:45, un bărbat de 67 de ani, din județul Iași, ar fi condus un autoturism pe bulevardul Republicii, din municipiul Roman, și ajuns la trecerea pentru pietoni amplasată după intersecția cu strada Cuza Vodă, ar fi surprins și accidentat o tânără, de 20 de ani, din Roman, care era angajată în traversarea străzii, pe marcaj pietonal”, anunță IPJ Neamț. La eveniment a intervenit o patrulă de jandarmi aflată în patrulare acordând primul ajutor victimei până la sosirea ambulanței.

Un alt eveniment nedorit a avut loc în localitatea Ion Creangă, fiind anunțat pe 5 august. În jurul orei 18:30, la Spitalul de Urgență Roman s-a prezentat o localnică de 49 de ani care a reclamat faptul că în ziua anterioară a fost victima unui accident de circulație. „În urma verificărilor s-a stabilit faptul că, la data de 4 august a.c., ora 12:16, în timp ce femeia conducea un autoturism, pe DJ 207C, în interiorul localității Ion Creangă, ar fi efectuat un viraj la stânga, încălcând marcajul longitudinal continuu care separă cele două sensuri de deplasare și ar fi fost acroșată de către un autotractor, condus de un tânăr de 25 de ani, din Ion Creangă”, mai arată sursa citată.

La momentul producerii evenimentului, nefiind înregistrate victime, accidentul a fost soluționat de către polițiștii din cadrul Secției de Politie Rurală Ion Creangă ca eveniment rutier, soldat doar cu pagube materiale. În ambele cauze a fost întocmit dosar penal cu acuze de vătămare corporală din culpă.

FOTO Jandarmeria Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Suceava. Accident soldat cu decesul unui motociclist
Suceava. Accident soldat cu decesul unui motociclist
Articolul următor
Foto. Accident în Dumbrava Roșie
Foto. Accident în Dumbrava Roșie

Ultima ora

ACTUALITATE

Suceava. Bărbat arestat pentru acuze de agresiune sexuală, trafic de minori și viol

Un bărbat de 44 de ani, din localitatea Rădăuți,...
ACTUALITATE

Foto. Accident în Dumbrava Roșie

Un accident în care au fost implicate două autoturisme...
ACTUALITATE

Suceava. Accident soldat cu decesul unui motociclist

Un accident de circulație soldat cu decesului unui motociclist...
SOCIAL

Ursul a atacat în pădure, în zona Mănăstirii Cașin! Un bărbat a ajuns la UPU Onești

Un bărbat a ajuns de urgență la spital, după...
ACTUALITATE

Schimbarea la Față

Sărbătoarea Schimbării la Față, celebrată pe 6 august în...

Categorii

ACTUALITATE

Suceava. Bărbat arestat pentru acuze de agresiune sexuală, trafic de minori și viol

Un bărbat de 44 de ani, din localitatea Rădăuți,...
ACTUALITATE

Foto. Accident în Dumbrava Roșie

Un accident în care au fost implicate două autoturisme...
ACTUALITATE

Suceava. Accident soldat cu decesul unui motociclist

Un accident de circulație soldat cu decesului unui motociclist...
SOCIAL

Ursul a atacat în pădure, în zona Mănăstirii Cașin! Un bărbat a ajuns la UPU Onești

Un bărbat a ajuns de urgență la spital, după...
ACTUALITATE

Schimbarea la Față

Sărbătoarea Schimbării la Față, celebrată pe 6 august în...
ACTUALITATE

FOTO. Ceahlăul se pregătește să-i primească pe pelerini de ”Schimbarea la Față”

6 august, de sărbătoarea ”Schimbarea la Față a Domnului”,...
EVENIMENT

Foto. Zilele Comunei Vânători-Neamț 2026: patru zile de evenimente dedicate comunității, fără spectacole comerciale

Comuna Vânători-Neamț va găzdui, în perioada 13–16 august 2026,...
Stiri fierbinti

Tânăr în comă după un accident la Salcea

Un accident deosebit de grav s-a produs astăzi, 5...