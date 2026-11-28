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Două persoane, între care un minor de 12 ani, au fost rănite în accidente rutiere care au avut loc în județul Neamț pe 27 noiembrie. Primul dintre evenimentele nedorite a avut loc la Târgu-Neamț și a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat la scurt timp după ora 14:00.

„Cu ocazia deplasării la fața locului a echipei de cercetare s-au stabilit faptul că, în timp ce un bărbat de 64 de ani, din Târgu-Neamț, conducea un autoturism, pe bulevardul Ștefan cel Mare, din Târgu-Neamț, având ar fi surprins și accidentat un minor, în vârstă de 12 ani, care s-ar fi angajat în traversarea străzii prin loc nepermis și fără să se asigure corespunzător. În urma evenimentului a rezultat rănirea pietonului, care a fost transportat la o unitate medicală”, anunță IPJ Neamț.

Un alt accident a avut loc la Roman, în jurul orei 18:00. Cercetările au stabilit că, în timp ce o femeie de 37 de ani, din Roman, conducea un autoturism pe bulevardul Roman Mușat, ar fi surprins și accidentat un bărbat de 37 de ani, din aceeași localitate, care era angajat regulamentar în traversarea străzii. Pietonul a suferit leziuni pentru care a fost transportat la Spitalul de Urgență Roman. În ambele cazuri cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care au avut loc evenimentele nedorite.