Neamț. Accident urmat de incendiu în Brusturi. Două femei transportate la spital

de Popa Denisa

Actualizare: IPJ Neamț a oferit mai multe informații despre modul în care s-a produs accidentul. „În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat în vârstă de 65 de ani, din Târgu-Neamț, conducea un autoturism pe DN 15C, în localitatea Poiana, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă și intrând în coliziune cu un gard, ulterior autoturismul luând foc”.

Știre inițială: Două femei au fost rănite duminică după-amiază, 1 martie, într-un accident, produs în jurul orei 16:10, în satul Poiana, comuna Brusturi. Autoturismul în care se aflau trei persoane a părăsit partea carosabilă și a lovit gardul unei gospodării, iar în urma impactului mașina a luat foc.Neamț. Accident urmat de incendiu în Brusturi. Două femei transportate la spital

Potrivit ISU Neamț, la fața locului au intervenit pompierii de la SVSU Brusturi și Detașamentul Târgu Neamț, echipaje ale SAJ și polițiști de la IPJ. Din fericire, toate cele trei persoane s-au autoevacuat. Două femei, pasagere în autoturism, au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost ulterior transportate la spital.Neamț. Accident urmat de incendiu în Brusturi. Două femei transportate la spital

Pompierii au acționat pentru localizarea și stingerea incendiului, care se manifesta generalizat la întregul autoturism. Ancheta continuă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.

Foto: ISU Neamț

Polițiștii din Neamț au oferit mărțișoare pietonilor și recomandări pentru siguranța rutieră
Etapa națională First Tech Challenge se apropie!

