Neamț Accident rutier la Gârcina. Un bărbat a ajuns pe patul de spital!

ACTUALIZARE: Potrivit ISU Neamț, bărbatul ”se afla căzut lângă autoturism. Acesta a fost asistat medical de un echipaj de la SAJ care se afla în trecere. Ulterior, cu ajutorul unei tărgi lopată, pompierii au transportat bărbatul, în vârstă de aproximativ 42 de ani, la ambulanța SMURD care l-a transportat la spital”.

******************

ȘTIRE INIȚIALĂ: Un accident a avut loc, pe Drumul Național 15C, la ieșirea din comuna Gârcina, pe fondul nerespectării indicatorului „Depășirea interzisă”, potrivit informațiilor furnizate de IPJ Neamț. În urma unei manevre de depășire, în zona interzisă, conducătorul auto a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a ieșit în decor. Datorită impactului a fost rănit șoferul imprudent care a fost transportat la spital.

„La data de 17 aprilie a.c., în jurul orei 22.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au fost sesizați prin apel la 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier în afara localității Gârcina. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat de 43 de ani, din aceeași localitate, conducea un autoturism pe DN 15C, în afara localității Gârcina, având direcţia de deplasare Piatra-Neamţ către Târgu-Neamț, ar fi efectuat o manevră de depăşire, în zona de acțiune a indicatorului depășirea interzisă, a unui autoturism care circula în aceeași direcție de mers, iar la revenirea pe banda de circulație ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea bărbatului care a fost transportat la o unitate medicală. Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, informează IPJ Neamț.

Angela Croitoru