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Neamț. Accident rutier în comuna Ion Creangă – două persoane au fost rănite

de Sofronia Gabi

Un accident de circulație soldat cu doi răniți a avut loc în după amiaza de 3 august în localitatea Izvoru din comuna Ion Creangă. Apelul pentru ajutor prin numărul unic de urgență 112 a fost înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 16:20, reclamându-se că au fost implicate două autoturisme în care se aflau doar conducătorii auto.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman, SAJ și IPJ. „La sosirea pompierilor toate persoanele erau evacuate. Persoanele (o femeie în vârstă de 20 ani și un bărbat în vârstă de 34 de ani) au primit îngrijiri medicale la locul evenimentului de la echipajul SAJ, ulterior fiind transportați la spital”, conform ISU Neamț.

Cercetările efectuate de oamenii legii de la rutier au stabilit că tânăra de 20 de ani, din Roman, ar fi pus în mișcare un autoturism, din afara părții carosabile, a DJ207C, moment în care ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de u bărbat de 34 de ani, pe direcția de mers către localitatea Valea Ursului. Nici unul din conducătorii auto nu era sub influența băuturilor alcoolice.

FOTO ISU Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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