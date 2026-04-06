Neamț. Accident rutier în comuna Dulcești

Un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane a avut loc pe 6 aprilie, pe DN 15D, în localitatea Dulcești. Forțele de intervenție au fost solicitate prin apel la numărul unic de urgență112 înregistrat în dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț în jurul orei 11:30. S-a anunțat că este implicat un singur autoturism care s-a răsturnat pe cupolă, pe marginea drumului.

Au intervenit forțe de la Detașamentul de pompieri Roman, cu o autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. „Până la sosirea forțelor de intervenție persoana s-a autoevacuat. Bărbatul în vârstă de 66 de ani a primit îngrijiri medicale la locul evenimentului de la echipajul SMURD, ulterior fiind transportat la spital”, anunță ISU Neamț.

