Doi șoferi, ambii în vârstă de 29 de ani și sub influența alcoolului, au fost implicați într-un accident produs în seara de miercuri, 6 august, în jurul orei 21:15, în localitatea Tupilați.

Potrivit IPJ Neamț, unul dintre conducătorii auto, din județul Iași, a intrat în coliziune cu mașina aflată în fața sa, condusă de un alt tânăr, tot din Iași. În urma impactului, primul autoturism a fost proiectat într-un al treilea autovehicul, parcat regulamentar pe acostamentul drumului.

Trei persoane au fost rănite în urma coliziunii, între care un copil de doar un an și doi bărbați de 26, respectic 36 de ani, pasageri în primele două mașini.

„După producerea accidentului, tânărul de 29 de ani ar fi părăsit locul producerii acestuia, fiind depistat ulterior de polițiști, la o distanță de aproximativ 1km de locul producerii accidentului”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat alcoolemii de 0,58 și 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru cei doi conducători auto.

În cauză, autoritățile au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului, precizează comunicatul IPJ Neamț.

Denisa POPA