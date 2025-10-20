ACTUALITATENEAMȚSocial Neamț

Neamț. Accident pe E85 – 2 persoane rănite

de Popa Denisa

Doi tineri au fost răniți, în noaptea de duminică, 19 octombrie, în urma unui accident produs între două autoturisme, la intersecția dintre DN2-E85 și DJ207B, în afara localității Săbăoani.

Neamț. Accident pe E85 - 2 persoane rănitePotrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, accidentul a avut loc în jurul orei 23:10, după ce un tânăr în vârstă de 22 de ani, din județul Vrancea, care conducea un autoturism pe DJ207B, nu ar fi respectat semnificația indicatorului „STOP”. În momentul în care a virat la stânga, acesta a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un tânăr de 19 ani, din Săbăoani, care circula regulamentar pe DN2-E85, din direcția Roman către Tupilați. Pentru a evita impactul, șoferul din al doilea autoturism a părăsit partea carosabilă și a lovit un totem metalic amplasat pe spațiul verde.

În urma evenimentului rutier a rezultat avarierea ultimului autoturism și rănirea a doi pasageri, cu vârste de 17, respectiv 19 ani, din acest autoturism. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Foto: ISU Neamț

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
