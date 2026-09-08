Neamț. Accident pe DN15 – o femeie a fost transportată la spital

Un accident soldat că rănirea gravă a unei femei s-a întâmplat luni, 7 septembrie, în jurul orei 15.00 pe DN15, în localitatea Stejaru.

„Un tânăr de 23 de ani, din județul Suceava, conducea o autoutilitară pe DN 15, din direcția Bicaz-Piatra Neamț, s-ar fi angajat în efectuarea manevrei de depășire a unei coloane de autoturisme, încălcând marcajul longitudinal simplu continu, în zona de acțiune a indicatorului rutier ”Depășire interzisă”, moment în care ar fi acroșat un autoturism, condus de o femeie de 48 de ani, care se afla angajată în efectuarea manevrei de viraj stânga, pentru a pătrunde pe strada Gării”, precizează comunicatul IPJ Neamț.

În urma coliziunii, femeia a fost transportată cu ambulanța la spital.

„Ambii conducători au fost testați in vederea consumului de alcool rezultatele fiind negative”, mai precizează IPJ Neamț.

Z.C.