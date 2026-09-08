SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Neamț. Accident pe DN15 – o femeie a fost transportată la spital

editor
de editor

Un accident soldat că rănirea gravă a unei femei s-a întâmplat luni, 7 septembrie, în jurul orei 15.00 pe DN15, în localitatea Stejaru.

Un tânăr de 23 de ani, din județul Suceava, conducea o autoutilitară pe DN 15, din direcția Bicaz-Piatra Neamț, s-ar fi angajat în efectuarea manevrei de depășire a unei coloane de autoturisme, încălcând marcajul longitudinal simplu continu, în zona de acțiune a indicatorului rutier ”Depășire interzisă”, moment în care ar fi acroșat un autoturism, condus de o femeie de 48 de ani, care se afla angajată în efectuarea manevrei de viraj stânga, pentru a pătrunde pe strada Gării”, precizează comunicatul IPJ Neamț.

În urma coliziunii, femeia a fost transportată cu ambulanța la spital.

„Ambii conducători au fost testați in vederea consumului de alcool rezultatele fiind negative”, mai precizează IPJ Neamț.

Z.C.

Autor:

editor
editor
Articolul precedent
VIDEO. Bărbat băut, reținut după ce ar fi intrat cu mașina în poarta locuinței și și-ar fi amenințat soția cu incendierea
VIDEO. Bărbat băut, reținut după ce ar fi intrat cu mașina în poarta locuinței și și-ar fi amenințat soția cu incendierea

Ultima ora

INFRACȚIONAL

VIDEO. Bărbat băut, reținut după ce ar fi intrat cu mașina în poarta locuinței și și-ar fi amenințat soția cu incendierea

Un bărbat de 49 de ani, din Pângărați, a...
ACTUALITATE

Bacău. Peste 80 de hectare de vegetație uscată au ars în comuna Orbeni – intervenția a durat mai bine de 7 ore

Pompierii militari au fost solicitați pe 7 septembrie să...
ACTUALITATE

Nașterea Maicii Domnului. Tradiții de Sântămăria Mică

Nașterea Maicii Domnului este unul din Praznicele Împărătești ale...
SOCIAL

Incendiu la un bloc din Roman – mai multe persoane au fost evacuate

Un incendiu a afectat un apartament de la parterul...
ACTUALITATE

Neamț. Doi bărbați din comuna Ion Creangă, prinși băuți la volan

Echipajele Poliției județului Neamț au prins „în flagrant” doi...

Categorii

INFRACȚIONAL

VIDEO. Bărbat băut, reținut după ce ar fi intrat cu mașina în poarta locuinței și și-ar fi amenințat soția cu incendierea

Un bărbat de 49 de ani, din Pângărați, a...
ACTUALITATE

Bacău. Peste 80 de hectare de vegetație uscată au ars în comuna Orbeni – intervenția a durat mai bine de 7 ore

Pompierii militari au fost solicitați pe 7 septembrie să...
ACTUALITATE

Nașterea Maicii Domnului. Tradiții de Sântămăria Mică

Nașterea Maicii Domnului este unul din Praznicele Împărătești ale...
SOCIAL

Incendiu la un bloc din Roman – mai multe persoane au fost evacuate

Un incendiu a afectat un apartament de la parterul...
ACTUALITATE

Neamț. Doi bărbați din comuna Ion Creangă, prinși băuți la volan

Echipajele Poliției județului Neamț au prins „în flagrant” doi...
INFRACȚIONAL

Conflict soldat cu reținerea unui minor, la Zănești

Un conflict izbucnit în curtea unui imobil din localitatea...
ACTUALITATE

Titluri de stat Tezaur – ce dobânzi oferă statul în luna septembrie

Ministerul Finanțelor anunță o nouă ediție de titluri de...
Stiri fierbinti

121 de intervenții ale polițiștilor nemțeni, în ultimele 48 de ore

Poliția județului Neamț a intervenit la 121 de evenimente...