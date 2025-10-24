Neamț. Accident mortal: un pieton și-a pierdut viața după o traversare imprudentă

Un accident soldat cu decesul unui bărbat în vârstă de 50 de ani, a avut loc pe 23 octombrie, în localitatea Vad din comuna Dragomirești. În jurul orei 19:35, în timp ce un echipaj de pompieri militari se întorcea de la o misiunea de stingere a unui incendiu din comuna Războieni, a observat evenimentul în care un bărbat a fost acroșat de un autotren. S-a acționat pentru eliberarea victimei de sub autocamion. Bărbatul, inconștient dar cu semne vitale a fost transportat la UPU Piatra Neamț cu multiple traumatisme, dar din păcate nu a mai putut fi salvat.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din Petricani, conducea ansamblu de vehicule pe DJ 208G, în localitatea Vad, ar fi surprins și accidentat un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din Dragomirești, care s-ar fi angajat în traversarea neregulamentară a străzii”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

A fost deschis dosar penal cu acuze de ucidere din culpă iar cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor și condițiilor care au dus la tragicul eveniment.

FOTO: ISU Neamț