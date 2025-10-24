Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

Neamț. Accident mortal: un pieton și-a pierdut viața după o traversare imprudentă

de Sofronia Gabi

Neamț. Accident mortal: un pieton și-a pierdut viața după o traversare imprudentăUn accident soldat cu decesul unui bărbat în vârstă de 50 de ani, a avut loc pe 23 octombrie, în localitatea Vad din comuna Dragomirești. În jurul orei 19:35, în timp ce un echipaj de pompieri militari se întorcea de la o misiunea de stingere a unui incendiu din comuna Războieni, a observat evenimentul în care un bărbat a fost acroșat de un autotren. S-a acționat pentru eliberarea victimei de sub autocamion. Bărbatul, inconștient dar cu semne vitale a fost transportat la UPU Piatra Neamț cu multiple traumatisme, dar din păcate nu a mai putut fi salvat.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din Petricani, conducea ansamblu de vehicule pe DJ 208G, în localitatea Vad, ar fi surprins și accidentat un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din Dragomirești, care s-ar fi angajat în traversarea neregulamentară a străzii”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

A fost deschis dosar penal cu acuze de ucidere din culpă iar cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor și condițiilor care au dus la tragicul eveniment.

FOTO: ISU Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Atenție la cumpărăturile de Black Friday: Protecția Consumatorilor vine cu sfaturi urile
Articolul următor
FOTO. Bărbat reținut pentru că a incendiat casa părintească

Ultima ora

Stiri fierbinti

Tragedie la Roznov. Un bărbat a fost găsit înecat în canalul Bistrița

Actualizare: Noi informații au fost furnizate de IPJ Neamț în...
Stiri fierbinti

Incendiu puternic la o locuință din Podoleni

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață, în jurul orei...
Stiri fierbinti

Ursul care făcea probleme la Farcașa a fost împușcat

Locuitorii comunei Farcașa au scăpat de un urs care...
Infracțional Neamț

Persoană rănită într-un accident cu trei autoturisme, la Tarcău

O femeie în vârstă de 73 de ani a...
ACTUALITATE

Un șofer băut a provocat un accident în care a fost implicat un autobuz de transport persoane

Un șofer băut a provocat un accident în care a fost implicat un autobuz de transport persoane

Categorii

Stiri fierbinti

Tragedie la Roznov. Un bărbat a fost găsit înecat în canalul Bistrița

Actualizare: Noi informații au fost furnizate de IPJ Neamț în...
Stiri fierbinti

Incendiu puternic la o locuință din Podoleni

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață, în jurul orei...
Stiri fierbinti

Ursul care făcea probleme la Farcașa a fost împușcat

Locuitorii comunei Farcașa au scăpat de un urs care...
Infracțional Neamț

Persoană rănită într-un accident cu trei autoturisme, la Tarcău

O femeie în vârstă de 73 de ani a...
ACTUALITATE

Un șofer băut a provocat un accident în care a fost implicat un autobuz de transport persoane

Un șofer băut a provocat un accident în care a fost implicat un autobuz de transport persoane
Stiri fierbinti

FOTO. Bărbat reținut pentru că a incendiat casa părintească

Un bărbat în vârstă de 38 de ani, din...
ECONOMIE

Atenție la cumpărăturile de Black Friday: Protecția Consumatorilor vine cu sfaturi urile

Cea mai așteptată zi din an pentru „reduceri” la...
EDUCATIE

Modulul I din anul școlar 2025-2026 se termină astăzi. Începe vacanța de toamnă

Elevii vor termina astăzi, 24 octombrie, modulul I din...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale