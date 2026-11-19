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O femeie în vârstă de 46 de ani, din Horia, și-a pierdut viața în urma unui accident produs în dimineața zilei de 19 noiembrie, pe DN 2, în localitatea Horia. Potrivit polițiștilor, în jurul orei 08:30, un bărbat în vârstă de 58 de ani, din județul Ialomița, conducea un autocamion și ar fi efectuat o manevră de pătrundere pe carosabil. În acel moment, ar fi acroșat femeia, care se deplasa pe partea carosabilă.

La fața locului au fost efectuate manevre de resuscitare, însă victima nu a răspuns, fiind declarat decesul acesteia. Șoferul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal.

Denisa POPA