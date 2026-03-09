Neamț. Accident la Solca – o minoră de 15 ani a ajuns la spital

O adolescentă în vârstă de 15 ani, din localitatea Solca, comuna Oniceni, a ajuns pe patul de spital pe 8 martie după ce a fost victima unui accident de circulație. Polițiștii rutieri au fost sesizați în jurul orei 18:00 de către cadrele medicale de la Centrul Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Roman, unde fata a susținut că ar fi fost implicată în accident.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, la aceeași data, în jurul orei 15:00, în timp ce un tânăr de 19 ani, a condus un autoturism, pe DC75, în interiorul localității Solca, ar fi efectuat viraj la stânga, pentru a intra pe podețul betonat al unui imobil, încălcând marcajul longitudinal simplu continuu și fără să se asigure corespunzător, moment în care ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de un tânăr de 18 ani, care se afla angajat neregulamentar în depășire sa, încălcând marcajul longitudinal continuu”, anunță IPJ Neamț.

După impact cei doi conducători auto au completat formularul de constatare amiabilă pentru că erau doar pagube materiale, ulterior adolescenta, care era pasager, acuzând dureri și prezentându-se la spital, pentru îngrijiri medicale. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal cu acuze de vătămare corporală din culpă.