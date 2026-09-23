Neamț. Accident din neatenție la Roman – un bărbat a fost transportat la spital

Un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane, a avut loc pe 22 septembrie în municipiul Roman. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112 a fost înregistrat în dispecerat în jurul orei 18:44, polițiștii rutieri fiind solicitați să intervină pe strada Ștefan cel Mare.

„Din primele verificări efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce un bărbat de 45 de ani, din Gorj, conducea un autoturism pe strada Ștefan cel Mare, având direcția de mers către localitatea Traian, ajungând în apropiere de intersecția semaforizată cu Bulevardul Nicolae Bălcescu, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de un bărbat de 39 de ani, din Roman, ce se deplasa în fața sa”, anunță IPJ Neamț.

În urma impactului violent ambele vehicule au fost avariate, fiind rănit conducătorul auto de 39 de ani, acesta fiind transportat la spital. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative. Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor și condițiilor care au dus la producerea accidentului.

(G. S.)