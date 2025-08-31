Un eveniment rutier soldat cu rănirea unei persoane a avut loc în noaptea de 30 spre 31 august pe DN 2, în afara localității Traian. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispecerat în jurul orei 02:30. „În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în timp ce un tânăr în vârstă de 29 ani, din Roman, conducea un autoturism pe DN2, în afara localității Traian, s-ar fi angajat în depășirea unei autoutilitare, ce se deplasa pe același sens, intrând în coliziune cu aceasta și ulterior părăsind partea carosabilă”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean neamț.

În urma impactului șoferul autoutilitarei, un bărbat în vârstă de 43 de ani, din județul Iași, a fost rănit. Conducătorul autoturismului a părăsit mașina și a plecat de locul producerii accidentului. Acesta a fost identificat la scurt timp, iar la testarea alcoolscopică s-a stabilit că era sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul fiind de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului.

(G. S.)