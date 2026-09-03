Neamț. Accident cu un rănit la Cotu Vameș – șoferul a plecat de la locul faptei

Un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane a avut loc pe 2 septembrie, în localitatea Cotu Vameș. Polițiștii au fost solicitați să intervină prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 11:30, reclamându-se faptul că șoferul implicat a părăsit locul faptei.

„În urma verificărilor desfășurate de polițiști s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat de 57 de ani, din Cotu Vameș, conducea un autoturism, în localitatea Cotu Vameș, ar fi efectuat manevra de mers înapoi, acroșând o femeie de 70 de ani, din aceeași localitate, care avea se deplasa pe partea stângă a părții carosabile, în calitate de pieton, rezultând rănirea acesteia”, conform IPJ Neamț.

După producerea accidentului, conducătorul auto a dus victima acasă, apoi și-a văzut de drum, ulterior fiind identificat de către polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman. Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. Cercetările în acest caz continuă pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care a avut loc incidentul.