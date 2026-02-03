Neamț. Accident cu trei răniți la Pâncești – una dintre victime este însărcinată

Un accident de circulație soldat cu trei femei rănite, din care una este însărcinată, a avut loc pe 3 februarie în comuna Pâncești. Forțele de ordine și cele de intervenție au fost anunțate prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 10:30. Din primele informații furnizate de apelant, au fost implicate două autovehicule în care se aflau cinci persoane. Au intervenit forțe și mijloace de la Punctul de lucru Poienari, cu o autospecială de stingere cu module pentru descarcerare și prim ajutor, Detașamentul de pompieri Roman cu două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, Ambulanța și polițiștii rutieri.

„La sosirea echipajului de pompieri, toate cele cinci persoane erau ieșite din autoturismele implicate în accident. Trei femei (18, 21 și 39 de ani) au necesitat îngrijiri medicale, fiind preluate de echipajele SMURD și SAJ care le-au transportat la spital”, anunță ISU Neamț. Potrivit primarului comunei Pâncești, Augustin Holmanu, unul din autoturismele implicate în accident ar fi pierdut direcția de deplasare și într-o curbă ar fi intrat într-un vehicul care circula din sens opus, de la Dagâța spre Roman. Pompierii au intervenit rapid, victimele fiind transportate la spital, una dintre femei fiind însărcinată. Polițiștii rutieri vor stabili cu exactitate cauzele și condițiile care au dus la producerea accidentului.

FOTO ISU Neamț