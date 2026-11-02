Neamț. Accident cu patru răniți la Roman
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Neamț. Accident cu patru răniți la Roman

Sofronia Gabi
de Sofronia Gabi

Un eveniment rutier în care au fost rănite patru persoane a avut loc pe 1 noiembrie, la Roman. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul prânzului, pompierii militari fiind solicitați să intervină pe strada Narciselor. La locul solicitării s-au deplasat forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman, Ambulanță și Poliție.

În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme în care se aflau șapte persoane, cinci adulți și doi copii. Toți ocupanții din cele două vehicule s-au autoevacuat până la sosirea salvatorilor. „Patru persoane (trei femei cu vârstele de 47, 59, și 26 de ani și un băiat în vârstă de 7 ani), cu traumatisme, au fost preluate de echipajele SAJ și SMURD și ulterior transportate la spital”, conform Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile care au dus la producerea evenimentului nedorit.

FOTO ISU Neamț

Autor:

Sofronia Gabi
Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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