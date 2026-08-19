Neamț. Accident cu doi răniți în comuna Timișești

Un accident rutier soldat cu două victime a avut loc pe 19 august în localitatea Dumbrava din comuna Timișești. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 10:50. S-a anunțat că au fost implicate o autoutilitară în care se aflau două persoane și o căruță în care erau trei ocupanți. Au intervenit forțe și mijloace de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț, SAJ și IPJ.

„Două persoane din atelajul hipo au necesitat îngrijiri medicale de specialitate. O femeie în vârstă de 69 de ani și un bărbat în vârstă de 42 de ani au fost preluați de echipajele de la SAJ și ulterior transportate la spital”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor și au intervenit pentru îndepărtarea atelajului de pe partea carosabilă și curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile în care s-a produs evenimentul nedorit.