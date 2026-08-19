ACTUALITATEINFRACȚIONALInfracțional Neamț

Neamț. Accident cu doi răniți în comuna Timișești

de Sofronia Gabi

Un accident rutier soldat cu două victime a avut loc pe 19 august în localitatea Dumbrava din comuna Timișești. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 10:50. S-a anunțat că au fost implicate o autoutilitară în care se aflau două persoane și o căruță în care erau trei ocupanți. Au intervenit forțe și mijloace de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț, SAJ și IPJ.

Două persoane din atelajul hipo au necesitat îngrijiri medicale de specialitate. O femeie în vârstă de 69 de ani și un bărbat în vârstă de 42 de ani au fost preluați de echipajele de la SAJ și ulterior transportate la spital”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor și au intervenit pentru îndepărtarea atelajului de pe partea carosabilă și curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile în care s-a produs evenimentul nedorit.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Cod galben de caniculă și în Regiunea de Nord Est a țării
Cod galben de caniculă și în Regiunea de Nord Est a țării
Articolul următor
Programul Casa Verde Fotovoltaice
Baterii pentru panouri fotovoltaice, finanțate cu până la 15.000 de lei. Programul se adresează prosumatorilor

Ultima ora

ACTUALITATE

Baterii pentru panouri fotovoltaice, finanțate cu până la 15.000 de lei. Programul se adresează prosumatorilor

Proprietarii de case care au deja panouri fotovoltaice și...
ACTUALITATE

Cod galben de caniculă și în Regiunea de Nord Est a țării

Se anunță „temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic”...
ACTUALITATE

FOTO. Autoturism în flăcări la Crăcăoani. Un scurtcircuit pare să fi fost cauza incendiului

Cadrele ISU Neamț au fost solicitate marți, 18 august,...
SOCIAL

Vaci salvate din apele Bistriței după ce au rămas blocate pe o insuliță

Ieri, la ora 18:30, prin apel la 112 a...
SOCIAL

„Furtuna” înseamnă Poliție, „ceața” anunță radarul: șoferii caută portițe după posibila restricționare a Waze

O eventuală interzicere a alertelor despre radare și echipaje...

Categorii