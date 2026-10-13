Neamț. A intrat să fure din bucătăria de vară, dar a fugit când l-a văzut o vecină. Suspectul are 15 ani

O tentativă de furt din comuna Trifești s-a încheiat fără pradă luată din gospodărie: ustensilele de bucătărie pe care un intrus le-ar fi scos dintr-o bucătărie de vară au fost abandonate chiar în curtea casei, după ce acesta ar fi fost surprins de o vecină.

Polițiștii Secției de Poliție Rurală Dulcești au fost sesizați pe 11 octombrie de proprietarul locuinței, un bărbat de 57 de ani. Din cercetări a reieșit că fapta s-ar fi petrecut în seara de 9 octombrie, în jurul orei 22:00. Persoana bănuită ar fi intrat fără drept în curte și ar fi forțat un geam pentru a pătrunde în bucătăria de vară.

Polițiștii au identificat un suspect în vârstă de 15 ani, din Trifești. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor, iar minorul este, deocamdată, bănuit de comiterea faptei.