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Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț au intervenit, în ultimele două zile, la 70 de evenimente, cu scopul de a preveni faptele antisociale. Dintre acestea, 57 au fost sesizate de către cetățeni, prin apel 112, informează un comunicat al IPJ Neamț.

De asemenea, aceștia au sancționat contravențional 377 de fapte, 176 din ele „fiind sub forma avertismentului scris”.

Agenții de poliție rutieri au constatat 5 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, în urma cărora au reținut 9 de permise de conducere: „3 pentru depășirea regimului legal de viteză și 6 pentru alte abateri”, și au retras 11 certificate de înmatriculare, pentru unele defecțiuni tehnice.

Printre aceste evenimente, se numără prinderea în flagrant delict a 2 autori, și emiterea a 2 ordine de protecție provizorii, în „cauzele de violență domestică semnalate”.

Concret, în cursul zilei de duminică, 22 noiembrie 2026, polițiștii orașului Roznov au desfășurat o acțiune cu scopul de a preveni și combate infracțiunile cu violență, de a verifica legalitatea stabilirii domiciliului și reședinței persoanelor, de a localiza și prinde persoanele urmărite și de a pune în executare mandatele de executare a pedepsei închisorii, respectiv de a identifica persoanele care „locuiesc fără forme legale pe raza Orașului Roznov”.

În cadrul acestora, au fost legitimate 185 de persoane, verificate 30 de autoturisme, testați alcoolscopic 17 conducători auto și conduse la secție 32 de persoane, cu scopul de a fi amprentate.

De asemenea, s-au aplicat 10 sancțiuni contravenționale, s-a retras un certificat de înmatriculare, a fost reținut un set de plăcuțe de înmatriculare și a fost depistat un bărbat în vârstă de 42 de ani, care „avea mandat de aducere în calitate de suspect într-un dosar penal”.

În după-amiaza zilei de duminică, polițiștii de la Secția de Poliție Rurală Borlești, împreună cu cei de la Biroul Rutier Piatra-Neamț și de la Secția de Poliție Rurală Săvinești, au acționat pentru prevenirea și combaterea atât a infracțiunilor cu violență (în special din segmentul stradal), cât și a faptelor comise la regimul rutier.

Agenții de poliție „au aplicat 53 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 12.600 de lei”, dintre care 51 au fost pentru abaterile constatate la regimul rutier, au retras 2 certificate de înmatriculare și au reținut 3 permise de conducere.

Pe lângă acestea, echipele de acțiune au retras un set de plăcuțe cu numere de înregistrare, au confiscat cantitatea de 0,30 m³ de material lemnos, au testat cu aparatul etilometru 74 conducători auto și 17 bicicliști, și au constatat că 5 bicicliști și 2 conducători auto erau sub influența alcoolului.

La finalul zilei, polițiștii Secției de Poliție Rurală a comunei Ion Creangă au intervenit pentru creșterea gradului de siguranță al cetățenilor, ocazie cu care au legitimat 45 de persoane, au verificat 39 de autovehicule, au retras 5 certificate de înmatriculare, au reținut 2 permise de conducere și au aplicat 25 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 13.245 lei.